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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27-6-2023 التحديث اليومي

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27-6-2023 التحديث اليومي

2023/06/27 الساعة 08:55 صباحاً (جهينةيمن)

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27-6-2023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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