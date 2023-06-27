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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-6-2023 مقابل الجنيه بوقفة عيد الأضحى

سعر عملة السعودية في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

شهد سعر الريال اليوم السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر

الريال السعودي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك بلوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.