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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..مواطن سعودي هدد زوجته بالزواج عليها بسبب حلوى "أم علي" ينشر مقطع جديد

نشر المواطن الذي هدد زوجته بالزواج عليها بسبب حلوى "أم علي" مقطع فيديو جديد كشف خلاله عن ردة فعل زوجته.

وأوضح أن زوجته قامت بطهي الطعام الذي يريده وأعدت الصلطة وحلوى أم علي.

بقية التفاصيل في الاسفل

وخلال الفيديو استعرض الطعام قائلا: "يارب لك الحمد والشكر، نعمة، شوف وش سوت، لحم زين معمول على الخضرة بالبخار، والصلطة، وحلوى أم علي"، وتابع :"بأكل خبز مع اللحم والصلطة، وأحلي بأم علي".

وأضاف:" أنا أسلوبي كذا، اضرب بيد من حديد تعينون خير، شوفوا إذا حمرت العين، حمر العين على الحرمة، ما ينفع معهن الدلع".

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