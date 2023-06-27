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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مواصفات وأسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السعودية ..صور

تعد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أبرز إصدارات العلامة التجارية اليابانية ف فئة الكروس أوفر الرياضية.

وتتميز السيارة بتصميم عصري أنيق ومجموعة من أقوى التجهيزات، كما أنها تأتي بثلاثة خيارات من المحركات، تتفاوت قوتها حسب السعر.

الأول: محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

بقية التفاصيل في الاسفل

بينما الثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين أيضًا.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية :

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 122,800 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 133,600 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 145,500 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 156,975 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 170,200 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 177,445 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 177,900 ريال.