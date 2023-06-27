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عدن - ياسمين التهامي - ليست السعودية..دولة تفاجئ الوافدين وتمنح تأشيرة مجانية للسماح بدخول البلاد وتحدد مدتها

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إمكانية الحصول علي تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية، مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة.

وأوضحت أنه يمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة، لاستيفاء استمارة البيانات التي بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانا بدون تحصيل أي رسوم مقابل تلك الخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

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