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عدن - ياسمين التهامي - أشقاءسعوديون يحتالون على أخيهم الأصغرفي الميراث وبعدعدة سنوات حدثت المفاجأة التي أصابتهم بالجنون

روى الشاب سلمان صالح، على قناته على يوتيوب قصة أشقاء سعوديين، أكلوا حق أخيهم الصغير بعد وفاة والدهم الذي ترك لهم الكثير من العقارات والأرضي. ولكن في النهاية حدث مالم يكن يتوقعوه وذكر الراوي، أن هؤلاء الأشقاء أكلوا الكثير من ميراثه، وأعطوه الشيء الزهيد وهي أرضا في أقصى المدينة، وحصلوا مقابل ذلك على

توقيعه بأنه أخذ جميع حقوقه.

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توزيع الإرث.

وأوضح الراوي، أن هذا الولد الطيب كان من الزوجة الثانية التي تزوجها والدهم التاجر على كبر، وأنه عقب وفاة

الأب، اجتمع أولاد المرأة الأولى اجتماعا معلقا دون أخيهم من الزوجة الثانية، وقالوا أبونا مات وأخونا هذا غبيوحرام فيه كل ريال.

ولفت الراوي إلى أن هؤلاء الإخوة اتفقوا على أن يعطوه أرضا بعيدة وزهيدة الثمن، ويقولوا له أن "هذا حقك". ويجعلوه يوقع على أنه استلم حقه كاملا.جدعة



وأردف بعدها تواصلوا معه، وخدعوه بقولهم إن العقارات التي تركها والدهم عليها مشاكل والأراضي "واقفة". وصغيرة، وأنهم تشاوروا في الأمر، ويريدون أن يعطوا له حقه من الميراث بقطعة أرض كبيرة جدا وليس عليها أيةمشكلة.