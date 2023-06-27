شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة خاطئة ويحذر منها الاطباء في السعودية مريضه ظلت تاخذ علاج السكري مدة 20عاما ما حصل كارثه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بطريقة خاطئة ويحذر منها الاطباء في السعودية مريضه ظلت تاخذ علاج السكري مدة 20عاما ما حصل كارثه
روى الدكتور صفوق الشمري قصة لمريضة سكر، كشف فحص التسلسل الجيني لها أنها تأخذ دواء خطأ لمدة 20 سنة. وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية :"عندما أجرينا فحص التسلسل الجيني للمريضة تبين أن دواء السكر الذي تأخذه غير مناسب لها"، مشيرا إلى أن أغلب المرضى يستخدمون هذا الدواء ويسموه منظم السكر، ولكنه لا يناسب جينات المريضة
.: ولفت إلى أن الرعاية الصحية أصبحت تفصل على حسب المريض، ويؤدي ذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات. مشيرا إلى أنه تم تحديد دواء آخر للمريضة يناسب حالتها حتى أنها قالت أن الدواء غير حياتها
بقية التفاصيل في الاسفل
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة خاطئة ويحذر منها الاطباء في السعودية مريضه ظلت تاخذ علاج السكري مدة 20عاما ما حصل كارثه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.