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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : رجل سعودي يحتفل بعيد ميلاد ابنته بإحضار هدية كبيرة.. وبعد فتحها كانت المفاجأة

وثق مقطع فيديو لحظة احتفال أب بعيد ميلاد طفلته "ريلاف" بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة. ويظهر الفيديو أحد الأشخاص بعد أن أعد حفلا للطفلة ومعها فتيات أخريات ثم أحضر هدية كبيرة. وسأل الرجل الفتيات الصغيرات عن توقعهن للهدية فأجابت كل منهن بإجابة مختلفة ثم قرر أن يفتح الهدية. وكانت المفاجأة أن الهدية عبارة عن "جمل" صغير، فاحتضنته الطفلة (صاحبة عيد الميلاد) بشدة وفرحت به. https://t.co/cyihn7NeKt بقية التفاصيل في الاسفل

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