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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تحدد 4 شروط لإقامة 10 سنين للوافدين بالمملكة دون كفيل أوترحيل.. (تعرف عليها)

حددت المملكة العربية السعودية 4 شروط للحصول على إقامة 10 سنين وأكثر للوافدين الراغبين البقاء بالمملكة، وتمكنهم هذه الإقامة من العمل بلا كفيل والبقاء دون ترحيل.

- أن يكون الوافد من فئة المستثمرين، أي أنه من فئة التجار الذين لهم أعمال تجارية داخل المملكة.

٢- أن يكون الوافد ملتزم بتسديد الرسوم وليس عليه مخالفات وغرامات ورسوم مستحقة وكذلك مشاكل أمنية.

بقية التفاصيل في الاسفل

٣- أن يكون الوافد لديه من ذوي الكفاءة العلمية والتخصصية.

٤- أن يكون الوافد إضافة للمملكة وليس عبئ أو من ضمن العمالة العشوائية والسائيبة ويقدم شيء جديدا.

كما أن هناك أولويات في الإقامة لعدة فئات منها :-

١- مواطني مجلس التعاون الخليجي

٢- أبناء المواطنة من زوج وافد

٣- أبناء الوافدة من أب سعودي

٤- وكذلك المجنسين