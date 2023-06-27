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عدن - ياسمين التهامي - شاهد سعودية تشكو من فعل غريب أمام منزلها بسبب جارتها

نشرت سيدة، مقطع فيديو، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، توثق من خلاله ما يحدث لها من أفعال سيئة على يد جارتها.

تفاصيل الواقعة

بقية التفاصيل في الاسفل

وفي الفيديو، روت السيدة معاناتها مع جارتها، التي تلقي بقايا الطعام، وغيرها من مخلفات أمام منزلها، بشكل مستمر، ويومي.

وقالت: "بالله عليكم شوفوا، عندنا جارة كل مرة تفرش بقايا الأكل، والقمامة أمام منزلنا، وتروح بيتها، وما في فرق بين بيتنا، وبيتها، شيء بسيط، شوفوا الحركات، وقلة الأدب، والمسخرة اللي قاعدة تسويه".

العقوبة المتوقعة

وكان المركز الوطني لإدارة النفايات، نشر جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات، في ديسمبر 2022، والذي ينص على معاقبة من يلقي النفايات خلال المشي أو عبر نوافذ المركبات أو المباني، وذلك بغرامة مالية من 200 ريال سعودي، وحتى 1000 ريال.