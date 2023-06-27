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عدن - ياسمين التهامي - مؤسسة فينا خير للتنمية بالمهرة تدشن مشروع كسوة العيد ل300 يتيم

الغيضة /لميس الأصبحي

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دشنت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم الإثنين في مقرها، مشروع كسوة العيد لـ300 يتيم وذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و الذي يأتي برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وإشراف مكتب شؤون الاجتماعية والعمل، وبدعم وتمويل من قبيلة (ال خوار) ومياه قطرة وفاعلي الخير تحت شعار (عيدنا عيدكم).

وفي التدشين اشاد الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بالدور التي تقوم به مؤسسة فينا خير لشريحة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد بن نيمر أن السلطة المحلية تدعم منظمات المجتمع المدني وتقدم لها التسهيلات لتقوم بمهامها كـ رديف للسلطة المحلية في التنمية، داعياً كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أن تحذو حذو المؤسسة بمثل هذه الأعمال الخيرية لإدخال الفرحة والسرور الى قلوب الأسر المحتاجة و أشعارهم بفرحة العيد.

من جهته ثمن نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم الأعمال الإنسانية والخيرية المتنوعة التي تنفذها المؤسسة للفقراء والمحتاجين بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 1444 هــ.، داعياً إلى أهمية دعم أسر الأيتام الفقيرة و المتعففة بما يعزز التكافل الإجتماعي في ظل صعوبة الأوضاع الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.



فيما أوضحت القائمة بأعمال مديرة المؤسسة ومسؤولة، قسم الأيتام الأستاذة لولو العوبثاني، بأن مشروع كسوة العيد يستهدف 300 من فئة الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعيتي رعاية وتأهيل المعاقين حركيا، و قدمت شكرها للسلطة المحلية على تعاونها الدائم و لرئيسة المؤسسة يسرى خوار و المدير التنفيذي فاطمة خوار على جهودهم المبذولة في تقديم أعمال إنسانية تخدم المجتمع، كما قدمت شكرها لفاعلي الخير على دعمهم السخي لإدخال البسمة في وجوه الأطفال و اسامهم في تخفيف المعاناة على كاهل الأسر المستهدفة.

حضر التدشين الأستاذ محمد جباز المدير التنفيذي لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا وطاقم مؤسسة فينا خير وأمهات الأيتام.