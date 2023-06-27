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عدن - ياسمين التهامي - فيديو طريف وغريب.. مالك إبل سعودي يروي عطشها بعصير برتقال بسبب الحر !

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا وضع بودرة عصير تانج برتقال في مياه الإبل، مما أثار جدلاً واسعًا.

وأظهر الفيديو الشخص يُخلط عدة عبوات من بودرة تانج البرتقال مع مياه الشرب المخصصة للإبل. وأثار هذا الفعل ردود فعل سلبية من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات تستنكر هذا الفعل.

بقية التفاصيل في الاسفل

وقد أشار أحد المستخدمين إلى أن هذا الفعل يضر بصحة الإبل ويعتبر خداعًا للمستهلكين، بينما أشار آخر إلى أنها عملية غير طبيعية وتسبب زيادة في درجة حرارة جسم الإبل. وعبر آخرون عن تخوفهم من أن يؤثر هذا الفعل على صحة الإبل ويؤدي إلى تدهور وضعها الصحي.