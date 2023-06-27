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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يكشف كيف يساعد الفلفل الحار على فتح شرايين القلب وماذا يحدث للمريض المصاب بالإغماء؟

أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما تردد بشأن قدرة الفلفل الحار على فتح شرايين القلب.

وقال "النمر" خلال تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر"، إنه انتشر مقطع لسيدة أجنبية تدّعي أن الفلفل الحار يقوم مقام الأسبرين ويفتح شرايين القلب، موضحا أن هذه معلومات خاطئة تماماً.

وتابع: تناول الفلفل الحار يؤدّي إلى تدهور حالة المريض المُغْمَى عليه وتؤخّر علاجَه الصحيح.

الفوائد الصحية والقيمة الغذائية للفلفل والفلفل الحار

يحتوي الفلفل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بعضها مفيد جدًا لصحة الإنسان. تشير التقارير إلى أن العديد من هذه العناصر لتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بنمط الحياة. ومع ذلك، فإن ما يجدر ذكره هو الفوائد الصحية غير المعروفة لاستهلاك الفلفل الحار. يمكن أن يفيد تناول الفلفل الحار الناس بشكل كبير، حيث يمكن أن:

بقية التفاصيل في الاسفل

فوائد القلب والأوعية الدموية

له خصائص مضادة للالتهابات

منع القرحة

محاربة السرطان

توفير مسكن طبيعي للآلام

تعزيز صحة الجلد

يساعد في إنقاص الوزن

ومع ذلك، مثل أي طعام آخر، يجب استهلاك الفلفل الحلو والفلفل الحار بكميات معقولة وكجزء من نظام غذائي متوازن فقط.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كل 100 جرام من الفلفل الحار الخام على ما يلي (من بين أشياء أخرى):

ماء: 87.74 جم

الطاقة: 40 كيلو كالوري

إجمالي الدهون (الدهون): 0.2 جرام

كربوهيدرات: 9.46 جرام

إجمالي السكريات: 5.1 جرام

الالياف الغذائية الكلية: 1.5 جرام

كالسيوم: 18 مجم

الماغنيسيوم: 25 ملغ

البوتاسيوم: 340 مجم

الصوديوم: 7 مجم

الحديد: 1.2 مجم

الفسفور: 46 مجم

فيتامين أ (معادلات نشاط الرتينول RAE): 59 ميكروجرام

فيتامين هـ (ألفا توكوفيرول): 0.69 ملغ

فيتامين ج (إجمالي حمض الأسكوربيك): 242.5 ملغ

حمض الفوليك: 23 ميكروجرام

تناول الفلفل الحار قد يعزز صحة القلب.

يحتوي الفلفل على مواد مفيدة للقلب مثل البوتاسيوم وفيتامين سي، وقد أثبتت الدراسات أن الزيادة في تناول البوتاسيوم، جنبًا إلى جنب مع انخفاض تناول الصوديوم، يمكن أن تعزز صحة القلب. إلى جانب ذلك، قد يقلل الفلفل الحار من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وهي أسباب شائعة للسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

قد يكون للفلفل الحار خصائص مضادة للسرطان.

يحتوي الفلفل الحار على مركب معين، وهو الكابسيسين، والذي ثبت، وفقًا للدراسات، أنه يغير التعبير عن العديد من الجينات المشاركة في بقاء الخلايا السرطانية، وتكوين الأوعية، والورم الخبيث.

يمكن للفلفل الحار أن يخفف الألم بشكل طبيعي.

يستخدم الكابسيسين في الوقت الحاضر كعنصر من مكونات لصقات تخفيف الآلام العضلية. الى جانب ذلك، يتم استخدامه كعلاج لآلام هشاشة العظام. وفقا للدراسات، فإن الكابسيسين، عند استخدامه موضعيًا، تكون له خصائص مفيدة ضد الألم.

قد يكون للفلفل الحار خصائص مضادة للالتهاب.

مرة أخرى، الكابسيسين مسؤول عن الخصائص المضادة للالتهابات للفلفل الحار.

تحسين الجلد

المحتوى في مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج في الفلفل الأحمر يمكن أن يمنع تلف الجلد والشيخوخة. تحمي مضادات الأكسدة القوية خلايا الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة.

قد يزيد الفلفل الحار من فقدان الوزن.

الطعام السحري الذي يجعلك تفقد الوزن دون أي مجهود غير موجود. ومع ذلك، يزعم بعض الباحثين أن أجسامنا تستهلك الطاقة أثناء إجراء يسمى توليد الحرارة. يزيد الفلفل الحار من هذا الإجراء كثيرًا. يحتوي الفلفل الأحمر الحلو أيضًا على مواد تزيد من توليد الحرارة. أثبتت بعض الدراسات أن الكابسيسين (الموجود في الفلفل الحار) يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون.

قد يمنع الفلفل الحار قرحة المعدة.

على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن الفلفل الحار يساهم في الإصابة بقرحة المعدة، إلا أن الدراسات الحديثة كشفت بشكل مفاجئ عكس ذلك تمامًا. قد يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار في منع القرحة عن طريق تقليل حمض المعدة. تم العثور على الكابسيسين أيضًا لمساعدة المعدة على إنتاج العصارات المؤقتة.