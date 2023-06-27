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عدن - ياسمين التهامي - بيان هام من مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة المهرة

اعلن مسجد الروضة بحافة كلشات التزامه بتنفيذاً توجيهات مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة بعدم اقامة صلاة عبد الاضحى المبارك في المسجد هذا العام 1444ه، وقالت ادارة المسجد انه وحرصا منا على لمّ الشمل واجتماع الكلمة، فإننا في مسجد الروضة حافة كلشات ، الغيضة نعلن عن عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في مسجدنا هذا العام 1444ه‍ والإلتزام بالمصليات المعتمدة من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.

من جهته وجه نائب مكتب الاوقاف والارشاد الاستاذ محمد الشااوش الشكر لادارة المسجد والقائمين عليه على مبادرتهم بما فيه خدمة ابناء المهرة وتوحيد الكلمة.

وكان مكتب الاوقاف قد اصدر بيان جاء فيه

نود إشعاركم بأن مكان إقامة صلاة العيد لسكان مدينة الغيضة سيكون في الأستاد الرياضي (ملعب الشهيد أحمد سالم مخبال)

و يعتبر مكاناً عاماً لأداء صلاة العيد لكل المقيمين في مدينة الغيضة باستثناء المناطق البعيدة ، لذا ندعو الجميع للخروج لصلاة العيد في المكان المبين أعلاه ، علما بأن صلاة العيد ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا.

هذا والله ولي الهداية والتوفيق.

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صادر عن فرع وزارة الأوقاف والإرشاد محافظة المهرة.