شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يختتم زيارة ناجحة للمملكة المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لندن .. خاص

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣

اختتم الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوفد المرافق له مساء اليوم الثلاثاء، زيارة ناجحة إلى المملكة المتحدة استغرقت عدة أيام.

وكان الرئيس القائد، قد وصل العاصمة البريطانية لندن منتصف الأسبوع الماضي على رأس وفد ضم عددا من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورؤساء الهيئات المساعدة، في زيارة للمملكة المتحدة أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة البريطانية ومجلسي العموم واللوردات، ومؤسسات بحثية، ومنظمات حكومية، ووسائل إعلام، ومراقبين، بحثت في مجملها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، والإنسانية والإقتصادية في بلادنا، وسُبل الدفع بجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

كما أجرى الرئيس الزُبيدي والوفد المرافق له عددا من اللقاءات مع أبناء الجالية الجنوبية في المملكة المتحددة، وحضر حفلا فنيا وخطابيا أقامته الجالية الجنوبية في منطقة برمنجهام احتفاءً بزيارته والوفد المرافق له، كما تفقد خلال زيارته لمنطقة برمنجهام مقر الجالية الجنوبية، وعددا من المرافق التعليمية التابعة للجالية.

وفي ختام زيارته، أكد الرئيس الزُبيدي أن زيارته للعاصمة البريطانية لندن كانت ناجحة ومثمرة، مثمناً كل الجهود التي بذلها الأصدقاء في الجانب البريطاني لإنجاح الزيارة.