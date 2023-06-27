شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف في الأسواق المحلية، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على آخر تطورات سعر الذهب اليوم بالمملكة.

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع طفيف، وجاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

بقية التفاصيل في الاسفل

• سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 232.21 ريال سعودي، أي حوالي 61.92 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 212.86 ريال سعودي، أي حوالي 56.76 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 203.18 ريال سعودي، أي حوالي 54.18 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 174.16 ريال سعودي، أي حوالي 46.44 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 135.46 ريال سعودي، أي حوالي 36.12 دولار أمريكي.

• سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 7,222.50 ريال سعودي، أي حوالي 1,926.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 7,226.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,927.00 دولار أمريكي.