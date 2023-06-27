شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. روبوت يستقبل الحجاج ويعرّفهم بتفاصيل عن كسوة الكعبة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. روبوت يستقبل الحجاج ويعرّفهم بتفاصيل عن كسوة الكعبة ..شاهد

أصبح ظهور الروبوت في مواقع متعددة من الحرمين الشريفين أمراً عادياً، بعد أن أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس عن تفعيل التقنيات الحديثه في خدمة شؤون الحرمين الشريفين.

ونشر حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيديو لروبوت يستقبل زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويقدم لهم تفاصيل مكتملة عنه.

بقية التفاصيل في الاسفل

من جهته، أوضح المهندس سلطان بن عاطي القرشي مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية لقناة "العربية" أن الرئاسة تعمل على تطوير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، من خلال تسخير أحدث الوسائل التقنية وأجود الخامات وتطوير أدوات الحياكة والنسج لما للكعبة المشرفة من مكانة عظيمة، مؤكدا أن روبوت استقبال الحجاج في مصنع كسوة الكعبة ما هو إلا بداية لتعظيم التقنية الذكية بشكل كامل في مجمع الكسوة.

وظهر الروبوت وهو يقدم شرحاً توضيحياً للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة، منها قطع قديمة لكسوة الكعبة وبعض مكوناتها.

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين أعلن عن خطة تشغيلية لموسم الحج مطلع يونيو الجاري، تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بعد جائحة كورونا.

أين يتواجد الروبوت في الحج؟

ويوزع الروبوت 30 عبوة من مياه زمزم في الجولة الواحدة وفي أقل من 10 دقائق، ويعمل الروبوت الواحد لمدة 8 ساعات متواصلة، ويتميز بمميزات عدة ‏منها الوقوف 20 ثانية ليتمكن القادم إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة، ‏كما أنه لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة.

أما روبوت التعقيم فيعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات، ويمتلك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية، حيث يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري.

وفي موسم الحج الماضي 2022، أدخلت المملكة خدمة "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام خلال تأديتهم طواف الوداع.

كما حضر أيضا "الروبوت التوجيهي" الذي يضطلع بدور إرشادي يوفر للحجيج فرصة تلقي إجابات سريعة عن أسئلتهم الشرعية وتوجيههم "لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية التواصل مع شيوخ الدين عن بعد"، وفق الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولتسهيل وصول الخدمة إلى أعداد كبيرة من الحجاج الذين يتحدثون لغات مختلفة، يمتاز الروبوت بدعمه 11 لغة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.