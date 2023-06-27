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عدن - ياسمين التهامي - سماء السعودية على موعد مع حدث تاريخي يحدث لأول مرة اليوم في قلب الرياض

شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد في المملكة العربية السعودية، أعلنت عبر حسابها على تويتر عن خططها لبدء تشغيل رحلاتها اعتبارًا من عام 2025، وأعلنت الشركة أن غدًا، 12 يونيو 2023، سيكون أول ظهور في سماء المملكةطيران الرياض ورؤية المملكة 2030 تم الإعلان سابقًا بواسطة سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إنشاء صندوق الاستثمارات العامة بقية التفاصيل في الاسفل تم الإعلان سابقًا بواسطة سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إنشاء صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض ، بهدف تعزيز وتطوير قطاع النقل الجوي في المملكة ورفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية تهدف طيران الرياض لتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي كواحدة من أبرز نقاط الاتصال بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وذلك بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 صفقات طيران الرياض تم الإعلان أيضًا في منتصف مارس الماضي أن طيران الرياض اختارت طائرة بوينج 787 دريملاينر لتكون جزءًا من أسطولها العالمي، بهدف تحقيق كفاءة واستدامة عالية. وأعلنت الشركة رغبتها في شراء 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9 توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض ، كشف عن أنه من المتوقع استلام أول طائرة ذات هيكل واسع في بداية عام 2025، وسيتم إطلاق أول رحلات دولية للشركة الوطنية الجديدة في ذلك الوقت حلق طيران الرياض ، الناقل الوطني الجوي الجديد لأول مرة في سماء العاصمة الرياض، في لحظة تاريخية اليوم الاثنين .وكانت شركة "طيران الرياض" نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيان تحث المواطنين إلى مشاركة تلك اللحظة التاريخية في المملكة، حيث سيزين طيران الرياض سماء الوطن بتصميمه المميز. وتهدف شركة طيران الرياض لإثراء تجربة المسافرين، بإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن تسهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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