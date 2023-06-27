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عدن - ياسمين التهامي - العجلان: "قنبلة في الدوري السعودي".. هل هي صفقة تعاقد الهلال مع نيمار؟

قالت تقارير إعلامية إن نادي الهلال السعودي بصدد التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق الباريسي في صيف 2025، وتبلغ قيمته التسويقية 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

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وقال الإعلامي أحمد العجلان خلال تصريحات عبر قناة "MBC" السعودية، إن نادي الهلال على وشك التعاقد مع لاعب سيثير ضجة كبيرة عالميا، رافضا الكشف عن هويته.

وبسؤاله عن جنسية اللاعب، رد ضاحكا "إذا كشفت عن جنسيته سيكون من السهل التعرف على هويته، لكني لن أفصح عن أي شيء، والمؤكد أن الصفقة ستكون قنبلة مدوية".

وشدد العجلان على أن إدارة نادي الهلال تعلمت كثيرا من دروس الماضي، وترغب في فرض سرية كبيرة على مسلسل التفاوض مع هذا اللاعب، خوفا من تعثر الصفقة على غرار ما حدث مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

لكن رواد موقع "تويتر" قالوا إن اللاعب المقصود من تصريحات العجلان، سيكون على الأرجح نيمار لاعب باريس سان جيرمان، الذي اقترب وبشدة من الرحيل عن صفوف بطل فرنسا خلال صيف العام الحالي.

كما نقلت مجلة "فوربس" الأمريكية تصريحات العجلان، ورجحت كذلك أن يكون نيمار هو اللاعب المقصود والمستهدف بقوة من جانب بطل السعودية وآسيا التاريخي.

في المقابل، لم يصرح أحد من مسؤولي نادي الهلال بأي شيء يخص التفاوض مع نيمار دا سيلفا من عدمه في الفترة الأخيرة، وتشير التقارير إلى أن "الزعيم" بصدد الإعلان عن ضم المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي بعد إتمام صفقة البرتغالي روبن نيفيز".