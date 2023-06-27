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عدن - ياسمين التهامي - في خدمة ضيوف الرحمن.. مقطع مصور لرجل أمن سعودي يسقي الحجاج بيده يثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الخدمة الإنسانية التي يقوم بها رجال الأمن السعوديون للحجاج خلال تأديتهم مناسك الحج هذا العام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر فيه أحد رجال الأمن وهو يخفف عن الحجاج من حرارة الطقس في عرفات، بتوزيع زجاجات المياه الباردة عليهم.

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وأبان الفيديو قيام رجل الأمن بمنح بعض الحجاج زجاجات مياه صغيرة للشرب، بينما سكب على آخرين المياه فوق رؤوسهم لتخفيف درجة حرارة الطقس.

كما ظهر مقطع رجل الأمن وهو يسقي الحجاج من عبوة مياه صحية ويضعها على أفواه الحجاج بيده حتى يشربوا، ثم يسكب المتبقي منها فوق رؤوسهم.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الذين أثنوا على عمل رجال الأمن، داعين لهم بالخير.