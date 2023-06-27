تقرير أمريكي: السلام في اليمن بعيد المنال رغم الاتفاق الإيراني السعودي والمحادثات السعودية الحوثية (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - تسعى المملكة العربية السعودية والحوثيين إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد. الانفراج السعودي الإيراني يمكن أن يسهل ذلك، لكنه ليس العامل الحاسم.



في مارس 2023، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق بوساطة الصين لاستعادة العلاقات الثنائية بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية. في يونيو، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود طهران للاحتفال بالعودة الرسمية للعلاقات.



بالنسبة للسعودية ، كان أحد الأسباب الرئيسية للانفراج مع منافسها الإقليمي الرئيسي هو تأمينها ضد الهجمات على وطنها من قبل المتمردين الحوثيين، وإن أمكن ،إنهاء الحرب الأهلية في جارتها الجنوبية المضطربة بشكل دائم.



أشارت التقارير إلى أن طهران، كجزء من الاتفاق الإيراني السعودي، ستوقف إمداد الحوثيين بالأسلحة. وسلطت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الضوء على التداعيات الإيجابية للاتفاق على اليمن. لكن تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كان إنهاء عمليات نقل الأسلحة الإيرانية يمكن أن يحقق سلامًا مستدامًا في اليمن.



الحوثيون مجموعة سياسية / دينية / قبلية نشأت في شمال غرب اليمن. وقد اتُهموا بأنهم وكلاء إيرانيون منذ عام 2004 على الأقل، عندما بدأوا في محاربة الدولة اليمنية المركزية فيما عُرف بحروب صعدة، والتي استمرت حتى عام 2010.



على الرغم من أن الحوثيين لم يكونوا أبدًا "كفوف قطط إيرانية"، كما قال الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في عام 2004، فقد تكثفت العلاقات بين إيران والحوثيين بسرعة على مدار العقد الماضي.



كان هذا هو الحال بشكل خاص بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية، صنعاء، في سبتمبر 2014 ، مما دفع إلى تدخل بقيادة السعودية في اليمن في مارس 2015 لمحاولة دحر تقدم الحوثيين على الأرض.



صعدت إيران، التي شهدت قطع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية بعد إعدام السعودية لزعيم شيعي سعودي بارز والهجوم اللاحق على منشآت دبلوماسية سعودية في إيران، دعمها للحوثيين.



على مر السنين، عززت إيران والحوثيين شراكة سياسية وعسكرية. دعت طهران إلى مصالح الحوثيين في الأمم المتحدة وأقامت لها وجودًا في قطاع التعليم في اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون. أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن دعمه للحوثيين، وإن كان ينفي قيام إيران بتزويدهم بالسلاح.



هناك أدلة كثيرة على عكس ذلك. وفقًا لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في العامين التاليين للتدخل بقيادة السعودية، نقلت إيران إلى الحوثيين أسلحة صغيرة وخفيفة وطائرات بدون طيار وعبوات ناسفة وألغام بحرية. بدأت طهران في توفير تكنولوجيا الصواريخ في النصف الثاني من عام 2017.



وسلمت إيران أيضًا مكونات جديدة للطائرات بدون طيار في عام 2018، مما مكن الحوثيين من توسيع نطاقهم بشكل كبير وضرب أهداف في عمق المملكة العربية السعودية. هجمات الطائرات بدون طيار، التي يتم تنفيذها غالبًا في وقت واحد مع ضربات صاروخية، زادت من حيث العدد والتطور.



في مارس 2021، على سبيل المثال، أضرمت طائرات مسيرة تابعة للحوثيين النار في منشأة نفطية في الرياض. في غضون ذلك، استمر تدفق الأسلحة الإيرانية الصغيرة والخفيفة.



ومع ذلك، غالبًا ما أُسيء فهم الشراكة بين إيران والحوثيين. الاعتقاد الخاطئ الأول هو أن إيران والحوثيين مرتبطان ببعضهما البعض من خلال الانتماءات الطائفية. لقد أعرب قادة الحوثيين بالفعل عن إعجابهم بالثورة الإيرانية وشخصية زعيمها آية الله روح الله الخميني.



ومع ذلك، فإن الحوثيين يلتزمون إلى حد كبير بالزيدية، وهو شكل من الإسلام الشيعي قريب من المذهب السني ويختلف بشكل كبير عن الشيعة الإثني عشرية في إيران. ما تشترك فيه إيران والحوثيين هو رؤية عالمية مشتركة، حيث يتبنى كلاهما معاداة الإمبريالية ومعاداة أمريكا .



الاعتقاد الخاطئ الثاني هو أن الحوثيين أصبحوا جزءًا من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، والذي يضم حزب الله والميليشيات الموالية لإيران في العراق. هذا غير دقيق لأن علاقة إيران بـ "المحور" تعود إلى عقود عديدة وتنطوي على التزامات لا يمكن مقارنتها بدعم الحوثيين. ببساطة، الحوثيون في مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي للتحالفات الإقليمية في طهران.



ومع ذلك، وجدت إيران في الحوثيين حليفًا يمكن أن يهدد السعودية بشكل مباشر ويجبرها على تكريس موارد عسكرية واقتصادية كبيرة لليمن. وصف توماس جونو، الأستاذ المشارك بجامعة أوتاوا والخبير في العلاقات بين إيران والحوثيين، بإيجاز سياسة إيران تجاه الحوثيين بأنها ذات "عائد محدود على استثمار متواضع".



حتى قبل الاتفاق الإيراني السعودي، كانت هناك هدنة بين الحوثيين والسعودية استمرت من أبريل إلى أكتوبر 2022. وتعددت انتهاكات الهدنة، وكان الحوثيون هم المسؤولون عن معظمها.

لكن اليمن شهد انخفاضًا عامًا في مستوى العنف، والذي استمر رغم عدم تجديد الهدنة رسميًا. ومع ذلك، أظهر التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي نُشر في فبراير 2023، أن إيران واصلت تقديم المساعدات العسكرية للحوثيين بكميات مماثلة للسنوات السابقة.



لا شك أن إيران هي الداعم الخارجي الرئيسي للحوثيين. ومع ذلك، فإن المجهود العسكري للمتمردين الحوثيين يعتمد إلى حد محدود فقط على الدعم الإيراني. التوقف المفاجئ عن المساعدة الإيرانية سيضر بالحركة لكنه لن يتسبب في انهيار قدراتها القتالية. علاوة على ذلك، من غير المرجح حدوث توقف مفاجئ في الدعم العسكري.



في حين أن خفض التصعيد مع الرياض في المنطقة الأوسع، لا سيما في العراق وسوريا، يحتل مرتبة أعلى في الأجندة الإيرانية، فإن التعاون العسكري مع الحوثيين يعاني من بعض الجمود، لا سيما بالنظر إلى أن الحرس الثوري الإسلامي مسؤول إلى حد كبير عن ملف اليمن.



من السهل تخيل انخفاض تدريجي في المساعدة العسكرية. ويمكن تخفيف عواقبه من خلال حقيقة أن الحوثيين كانوا يخزنون الأسلحة في الآونة الأخيرة. علاوة على ذلك، نجح الحوثيون في تصنيع بعض أجزاء الطائرات بدون طيار محليًا.



يعتمد وقف إطلاق النار طويل الأمد بين السعودية والحوثيين إلى حد كبير على المحادثات المباشرة. الصفقة الإيرانية السعودية لديها القدرة على تسهيل هذه المحادثات لكنها ليست حاسمة.



يبدو أن المحادثات، التي بدأت في عام 2022، حققت بعض التقدم في أبريل من هذا العام، مما يشير إلى أن الاتفاق الإيراني السعودي لعب دورًا. ومع ذلك، أطلق مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج ملاحظة تحذيرية في خطاب ألقاه مؤخرًا في منتدى اليمن الدولي.



حتى لو توصل السعوديون والحوثيون إلى اتفاق، فمن غير المرجح أن يجلب السلام إلى اليمن كله. حيث لم يُسمح للحكومة اليمنية التي لا تزال معترفًا بها دوليًا بالمشاركة في المحادثات، وينطبق الشيء نفسه على الفصائل التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة، مثل كتائب طارق صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي. في غضون ذلك، لا يزال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قادرًا على لعب دور المخرب.



إذا أثمرت المحادثات السعودية-الحوثية، فليس هناك ما يضمن أنها ستمهد الطريق لمفاوضات شاملة. تريد المملكة العربية السعودية إخراج نفسها من الصراع في اليمن بمجرد تلقيها ضمانات بأن حدودها مع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون ستبقى هادئة.



يسعى الحوثيون إلى توطيد دويلتهم في شمال اليمن وضمان جدواها الاقتصادية من خلال السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالموارد والتي كانت مركز قتال عنيف في السنوات القليلة الماضية.



وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المتورطة في أزمة داخلية عميقة، بالكاد تستطيع الاتفاق مع الفصائل المدعومة من الإمارات على أي شيء يتجاوز الرفض المتبادل للمحادثات السعودية-الحوثية.



المصدر : مركز ستمبسون الأمريكي- ترجمة: يمن شباب نت

