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عدن - ياسمين التهامي - مداهمة مفاجئة لمنازل مسئولين سعوديين متهمين.. وما عُثر عليه من مضبوطات كان صادما للجميع

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، مقطع فيديو للمضبوطات التي عثر عليها بحيازة الموقوفين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات بالتواطؤ مع موظفين بالسفارة السعودية لدى بنغلاديش.â€â€‹â€‹ وأوضحت "نزاهة" أنه بتفتيش مقرات سكنهم، عثر على مبلغ عشرين مليونا ومئة وثمانين ألف ريال نقدا ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة. بقية التفاصيل في الاسفل وأشارت إلىآ القبض على نائب سفير سابق ونائب قنصل وآخرين في هذه القضية.

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