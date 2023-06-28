عقب مشاركته في منتدى اليمن.. قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية يطلب اللجوء السياسي في هولندا

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب مستشار إعلامي للمدعو عبده الحوثي زعيم المليشيا الحوثية الإرهابية بالحصول على حق اللجوء السياسي في هولندا.



وبحسب الصحفي اليمني فارس الحميري فأن القيادي في مليشيا الحوثي وعضو وفدها التفاوضي سابقا جمال عامر مؤسس صحيفة الوسط الحوثية قدم طلبا للجوء السياسي في هولندا.



وأشار إلى أن عامر طلب اللجوء عقب مشاركته كممثل للمليشيا في منتدى اليمن الدولي الذي عقد في لاهاي قبل أيام، لافتا إلى أنه ذهب لتقديم اللجوء في كمب "تير آبيل".



وأوضح الحمير عبر "تويتر"، أن عامر كان يعمل مستشارا إعلاميا في مكتب زعيم المليشيا عبده الحوثي منذ سنوات طويلة.



وأشار إلى أن عامر يملك مؤسسات وعقارات في صنعاء الخاضعة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



ولفت إلى يعد أحد الشخصيات النافذة في الجماعة، إضافة إلى أنه شارك في عضوية وفد الحوثيين في مشاورات السويد (2018).



ويعد طلب اللجوء السياسي هو الأول من قيادات حوثية كانت تقيم في صنعاء منذ انقلاب المليشيا على الشرعية.

