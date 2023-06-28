العثور على جثث 40 شخصًا جرفتهم سيول الأمطار في "حيفان" بين تعز ولحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على عشرات الجثث في سائلة حيفان، بين محافظتي تعز ولحج، بعد أن جرفتهم سيول الامطار الغزيرة التي هطلت يوم الأحد الماضي.

وأكدت المصادر أن عدد الجثث التي تم العثور عليها تقدر بنحو 40 جثة، ممن علقوا فقط في الأشجار المتواجدة على محيط السائلة الترابية التي يبلغ طولها نحو 30 كيلو، في منطقة طور الباحة.

وحسب المصادر، فإن الامطار الغزيرة فجر السبت، وأن السيول تدفقت على السائلة صباح الأحد، وتفاجأ فيها السائقون، الذين اعتادوا على أخذ الحيطة في عصر كل يوم، ما أدى إلى جرف السيول لعشرات السيارة المحملة بالبضائع المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه السائلة الترابية باتت هي الطريق التي يقصدها المارة والسائقون بعد قطع مليشيا الحوثي الطريق الرئيس وحصار مدينة تعز للعام الثامن على التوالي.

وتكبد السائقون والمواطنون المسافرون خسائر بشرية ومادية جراء الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار التي تهطل بين كل وقت وأخر على هذه المنطقة الرابطة بين محافظتي لحج وتعز.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت الاحد الماضي أن سيول الامطار جرفت نحو 15 سيارة محملة بالبضائع والخضروات والأسماك في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج.