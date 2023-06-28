شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يوم الاربعاء اول ايام عيد الاضحى 28 يونيو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب يوم الاربعاء اول ايام عيد الاضحى 28 يونيو 2023 2023/06/28 الساعة 08:57 صباحاً (جهينةيمن) بقية التفاصيل في الاسفل جاء سعر الذهب في الجرام عيار 24 237.03 ريال 63.26 دولار الجرام عيار 21 207.41 ريال 55.31 دولار الجرام عيار 18 177.78 ريال 47.41 دولار الجنيه الذهب 1659 ريال 442.47 دولار سعر الأوقية بالدولار الأمريكي (الأونصة) بالدولار الأمريكي اليوم: 1967. بعد التعرف علي سعر الذهب اليوم في السعودية تعرف علي الأونصة حيث تساوي الأونصة 31.1034768 جرام. لكن في موازين أخرى تعادل 28,349523125 جرام فقط، وإن كان الحساب العالمي الآن في تقدير سعر الأونصة هو 31.1034768. جاء سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

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