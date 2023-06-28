شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-6-2023 مقابل الجنيه بأولى أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-6-2023 مقابل الجنيه بأولى أيام عيد الأضحى
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي
قدر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بقية التفاصيل في الاسفل
سعر الريال السعودي في بنك بلوم
وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
سعر
الريال السعودي
في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
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