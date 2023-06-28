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عدن - ياسمين التهامي - خبر اسعد كل السعوديين..10 آلاف نقطة «WiFi» مجانية لهذه الفئة..تعرف عليهم الآن!!

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام 1444هـ، بدعم وتمكين لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، م. عبدالله بن عامر السواحه؛ لتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن.

واطلع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال تفقده لمواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استعدادات القطاع لهذا العام، والذي يشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، حيث جرى مضاعفة تجهيزات البنية التحتية بنسب عالية عن سنة اكتمال أعداد الحجاج عام 1440هـ الموافق لعام 2019م.

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