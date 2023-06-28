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عدن - ياسمين التهامي - تغيير مفاجئ في رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في السعودية .. السعر الجديد لتجديد اقامة هذه المهن

يعد تجديد الإقامة من أهم الأشياء التي يحرص عليها جميع العاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يجب عدم التأخير في تجديد الإقامة عن انتهاء صلاحيتها، وذلك حتى لا يتعرض الوافد للمساءلة القانونية أو التعرض للغرامات المالية، وفي الآونة الأخيرة تم رفع رسوم تجديد الإقامة الخاصة بالعاملين في المملكة، ولمعرفة التفاصيل كاملة عن رسوم تجديد الإقامة للمغتربين بالمملكة، تابعونا في السطور القادمة. رسوم تجديد الإقامة للعاملين في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية في السعودية عن تعديل في رسوم تجديد الإقامة، وتتمثل تلك الرسوم في التالي:

رسوم تجديد الإقامة

بقية التفاصيل في الاسفل

حددت مديرية الجوازات في المملكة بعض الفئات التي تم اعفائها من سداد رسوم تجديد الإقامة، وتتمثل تلك الفئات في التالي:

الحاصلين على منح دراسية.

الفتيات التي تقل أعمارهم عن 18 عام.

الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول التعاون الخليجي.

أبناء المواطنة من أب أجنبي لا يحمل الجنسية السعودية.

الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.

الأوراق اللازمة لتجديد الإقامة بالسعودية

يجب على جميع الأشخاص الذين انتهت إقامتهم داخل المملكة من تقديم كافة المستندات اللازمة من أجل تجديد الإقامة، وتتمثل تلك المستندات في التالي:

نموذج من طلب تجديد الإقامة.

جواز سفر للمقيم غير منتهي الصلاحية.

تقديم صور شخصية حديثة مطابقة للمواصفات المحددة من قِبل وزارة الخارجية السعودية.

صورة من عقد العمل.

صورة من تصريح العمل ساري المفعول.

صورة من بطاقة الهوية الشخصية سارية المفعول.

أخر وثيقة لتجديد الإقامة للمقيم.

خطوات سداد رسوم تجديد الإقامة

يستطيع جميع الأشخاص من القيام بسداد جميع الرسوم الخاصة بالإقامة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختر قائمة المدفوعات ثم سداد.

حدد أيقونة المقيمين.

حدد نوع الطلب وانقر على خيار تجديد الإقامة.

اكتب رقم الإقامة، ومدة التجديد.

انقر على أيقونة استمرار.

هل تم تخفيض رسوم المرافقين؟

أعلنت مديرية الجوازات أنه لا يوجد أي تخفيض في رسوم المرافقين، وأنه في حين تخفيض تلك الرسوم سوف يتم الإعلان عن ذلك.

ما هي أسعار رسوم تغيير المهنة للوافدين؟

بلغت رسوم تغيير المهنة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية ألف ريال سعودي وهذا ما أعلنته مديرية الجوازات في المملكة، كما حددت قيمة رسوم نقل الكفالة للعامل للمرة الأولى 2000 ريال سعودي.

هل يتم إعفاء زوجة المواطن السعودي من رسوم تجديد الإقامة؟

يتم إعفاء زوجة المواطن السعودي ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية من رسوم تجديد الإقامة، كذلك يتم إعفاء أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي الجنسية.