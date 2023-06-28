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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي يكشف مفاجأة بشأن تأثير تناول الخبز الأبيض بعد تجميده على نسبة السكر في الدم
روى مواطن مصاب بمرض السكري ، تجربته في تأثير تناول الخبز الأبيض بعد تجميده على نسبة السكر في الدم .
وقال المواطن في مقطع فيديو : هذه تجربتي مع الخبز المجمد ، بعد أن جربت تجميد التوست ، لكن حبيت أن أٌجري التجربة على الخبز الأبيض العادي .
بقية التفاصيل في الاسفل
وتابع: حللت نسبة السكر في الدم كان 116 ، وأحضرت الخبز الأبيض بعد أن تم تجميده .
وأضاف: قٌمت بتسخين الخبز المجمد ، وتناولت منه رغيفين ، وبعد مرور ساعتين حللت السكر مرة أخرى .
واستطرد : ظهرت نسبة السكر في الدم 146 ، وحقيقي نسبة السكر في الدم تختلف في تناول الخبز الأبيض المجمد والغير مجمد .
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