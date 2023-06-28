شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كيا سبورتاج 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل كيا الجبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر كيا سبورتاج 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل كيا الجبر

سنستعرض معكم ضمن هذا التقرير سعر كيا سبورتاج 2023 جديدة كلياً في السعودية لدى الوكيل كيا الجبر ، شقيقة هونداي توسان 2022 من الأم الثانية . أسعار سيارات كيا سبورتاج جديدة لدى كيا الجبر : بقية التفاصيل في الاسفل محركات كيا سبورتاج 2023 : الأبعاد الخارجي لـ سيارة كيا سبورتاج جديدة : يتراوح حجم اطارات سبورتاج جديدة من 17 إلى 19 إنش ، وتعتمد على قاعدة Hyundai-Kia N platforms المستخدمة أيضاً في شقيقتها وعدداً من سيارات مجموعة هيونداي الأخرى .

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