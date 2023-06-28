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عدن - ياسمين التهامي - برواتب تبدأمن8000ريال سعودي وظائف الأحلام في السعودية لجميع الشباب من كل الأعماروبدون مؤهلات

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة الدبلوم والعمل وفق المجالات التالية: 1 – قيادة القطارات. بقية التفاصيل في الاسفل 2 – صيانة القاطرات والعربات. 3 – صيانة البنية التحتية. 4 – الاتصالات والإشارات والتحكم. شروط القبول 1 – أن يكون المتقدم لائقاً طبيًا. 2 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة. 3 – اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية. 4 – أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 23 سنة. 5 – أن لا تقل درجة اختبار قياس القدرات العامة عن 70%. 6 – أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم علمي بمعدل لا يقل عن 80%. المزايا – التوظيف مباشرة عند القبول في شركة الخطوط الحديدية – سار. – الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.

– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.

– رواتب أساسية تصل إلى 8000 ريال شهريًا مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب. الوثائق المطلوبة بعد القبول 1 – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها. 2 – نسخة من درجة اختبار القدرات العامة “قياس”. 3 – أصل شهادة الثانوية أو نسخة طبق الأصل – مختومة وصورة منها. بدء التدريب يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/2/18هـ الموافق 2023/9/3م. طريقة التقديم يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م) عن طريق الرابط: اضغط هنا. ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).

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