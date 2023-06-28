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شاهد: حاج يستخدم " الاسكوتر الكهربائي" أثناء تنقله بين ‎المشاعر المقدسة في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: حاج يستخدم " الاسكوتر الكهربائي" أثناء تنقله بين ‎المشاعر المقدسة في السعودية

عرضت قناة العربية مقطع فيديو لحاج يتنقل بين المشاعر المقدسة باستخدام الاسكوتر الكهربائي.

وظهر الرجل وهو يرتدي ملابس الإحرام ويقود الاسكوتر باحترافية عالية بين المركبات ويبدو أنه وسيلته المفضلة للتنقل في المملكة.

شاهد.. حاج يتنقل بين #المشاعر_المقدسة باستخدام الاسكوتر الكهربائي#العربية_في_الحج

عبر:https://t.co/XES2NrBwue

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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