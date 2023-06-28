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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: حاج يستخدم " الاسكوتر الكهربائي" أثناء تنقله بين ‎المشاعر المقدسة في السعودية

عرضت قناة العربية مقطع فيديو لحاج يتنقل بين المشاعر المقدسة باستخدام الاسكوتر الكهربائي. وظهر الرجل وهو يرتدي ملابس الإحرام ويقود الاسكوتر باحترافية عالية بين المركبات ويبدو أنه وسيلته المفضلة للتنقل في المملكة. شاهد.. حاج يتنقل بين #المشاعر_المقدسة باستخدام الاسكوتر الكهربائي#العربية_في_الحج عبر:https://t.co/XES2NrBwue بقية التفاصيل في الاسفل

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