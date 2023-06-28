شكرا لقرائتكم خبر عن اسلام مذيعة روسية بسبب كرم الضيافة والتعرّف على الثقافة السعودية.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسلام مذيعة روسية بسبب كرم الضيافة والتعرّف على الثقافة السعودية.. فيديو

أعلنت مذيعة روسية إسلامها بسبب كرم الضيافة والتعرّف على الثقافة السعودية وكانت البداية حينما شاهدت المذيعة مقاطع كثيرة لشخص يستقبل أعداد كبيرة من الناس ما أثار إعجابها واستغرابها في ذات الوقت كون شخصاً واحدا استقبل هذا الكم الهائل من الأشخاص وأحسن ضيافتهم. بقية التفاصيل في الاسفل وحينما سألت المذيعة عن ماهية الشخص عرفت أنه سعودي ما أثار فضولها للمعرفة أكثر فظلت تقرأ عن السيرة والمسلمين حتى انتهى الأمر بها إلى إعلان إسلامها. مذيعة روسية أعلنت إسلامها بسبب كرم الضيافة والتعرّف على الثقافة السعودية https://t.co/H7XHmaywCm

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