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عدن - ياسمين التهامي - بكاميرا واضحة وممتازة.. مواصفات وسعر هاتف Nokia Swan Plus 2023 في السعودية

كشفت شركة نوكيا الرائدة في مجال الهواتف منذ فترة طويلة عن أحدث هواتفها وهو هاتف Nokia Swan Plus 2023 والذي يأتي بمواصفات ممتاز سواء من خلال البطارية الكبيرة أو أداء الكاميرا والمعالج المميز، ولذلك سنسنتعرض فيما يلي مواصفات وسعر هاتف Nokia Swan Plus 2023 الجديد. مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023 بقية التفاصيل في الاسفل الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 144 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بمقاس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED. بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير. ذاكرة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 / 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 / 10 / 12 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل. ألوان الهاتف يأتي الهاتف بأربعة ألوان وهي الأزرق والأسود والأحمر والأبيض. سعر هاتف Nokia Swan Plus 2023 لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن سعر الهاتف، ولكن حسب التسريبات قد يكون سعر الهاتف 700 دولار. سعر الهاتف في مصر 21,630 جنيه مصري. سعر الهاتف في السعودية 2,625 ريال سعودي. سعر الهاتف في الكويت 215 دينار كويتي. سعر الهاتف في الإمارات 2,571 درهم إماراتي. سعر الهاتف في قطر 2,550 ريال قطري.

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