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حجة.. وفاة شاب اختناقا بعوادم مولد كهرباء داخل بئر في "أفلح اليمن"

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب، الأربعاء، اختناقا بعودام مولد كهربائي بإحدى البلدات بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، وسط ارتفاع ملحوظ لأعداد الوفيات بعوادم المولدات الكهربائية في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب "نايف محمد حسين قاسم"، توفي؛ إثر اختناقه بعوادم المولد الكهربائي، داخل البئر التابع له في مديرية أفلح اليمن، والذي يبلغ عمقه أكثر من 10 متر.
 
وأشارت المصادر إلى أن محافظة حجة شهدت وفاة أكثر من 13 حالة إختناقا بعودام مولدات كهربائية بعدد من مديريات المحافظة.

وتمثل عوادم المولدات الكهربائية إحدى ملوثات البيئة، فضلا عن مخاطرها الكبيرة على حياة الناس، نظرا لقلة التوعية، وعدم وجود أدوات السلامة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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