عقب مشاركته في منتدى اليمن.. قيادي بالمجلس الانتقالي يطلب اللجوء السياسي في هولندا

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، طلب اللجوء السياسي في هولندا، عقب مشاركته في منتدى اليمن الدولي الذي انعقد في لاهاي منتصف يونيو الجاري.

وقال الصحفي فارس الحميري، إن العميد "ثابت حسين"، قدم على طلب اللجوء في كمب استقبال اللاجئين في هولندا؛ مع آخرين محسوبين على الانتقالي؛ عقب مشاركتهم في منتدى اليمن الدولي.



وأوضح الحميري، أن العميد حسين كان قد شارك في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء من الوفد الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على هامش المنتدى في لاهاي؛ وتحدث باعتباره خبيرًا عسكريًا عن نجاح العمليات العسكرية لقوات الانتقالي، واتهم مسؤولين سابقين بدعم تنظيمات متطرفة في أبين ومحافظات أخرى.

وكان الصحفي فارس الحميري قد كشف في وقت سابق، عن قيام الصحفي والقيادي في المليشيا الحوثية جمال عامر بتقديم اللجوء في هولندا عقب المشاركة في المنتدى ذاته.

