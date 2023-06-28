السعودية وتركيا توزعان لحوم الأضاحي على آلاف الأسر المحتاجة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي والهلال الأحمر التركي، الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، توزيع لحوم أضاحي على آلاف الأسر المحتاجة في اليمن.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بدأ المركز توزيع لحوم الأضاحي في العاصمة المؤقتة عدن ضمن مشروع لتوزيع لحوم على 3 آلاف و640 من الأسر المحتاجة من النازحين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في أربع محافظات للتخفيف من معاناتهم.



وأوضحت الوكالة، أن المحافظات هي: عدن وحضرموت والمهرة، ومأرب. كما نقلت عن المنسق العام للجنة العليا اليمنية للإغاثة جمال الفقيه قوله إن "المشروع سيساهم في إدخال البسمة والفرحة إلى قلوب الفقراء والمحرومين في هذه الأيام المباركة".



في السياق دشنت جمعية الهلال الأحمر التركي عملية توزيع لحوم الأضاحي على 3 آلاف أسرة في 4 محافظات يمنية جنوب البلاد.



ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس فرع الهلال التركي في اليمن إبراهيم عبيد، إن الجمعية باشرت مشروع التوزيع بالعاصمة المؤقتة عدن، باستهداف 300 أسرة محتاجة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني.



وأضاف أن "المشروع يشمل توزيع لحوم الأضاحي على 3 آلاف أسرة في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع" جنوب البلاد.



وأوضح عبيد أن "عملية التوزيع التي تستمر حتى ثالث أيام العيد، تشمل الأسر الأشد فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والنازحين والنساء".



وأشار أن "المستفيدين من المشروع توزعوا بواقع 2200 أسرة في عدن و400 في لحج و200 في أبين و200 في الضالع".

