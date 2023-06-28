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عدن - ياسمين التهامي - مركز الملك سلمان بالمهرة ومؤسسة يماني يدشنان مشروع الأضاحي للنازحين و الفقراء.
دُشن صباح اليوم بمدينة الغيضة، مشروع الأضاحي للعام 1444هـ بمحافظة الغيضة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة يماني للتنمية.
يهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين والأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم فرحة العيد وسد جزءاً من احتياجاتهم وإعانتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك
بقية التفاصيل في الاسفل
وخلال التدشين ثمن العميد مختار بن عويض الجعفري الجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان وعطاءهم المستمر في شتى المجالات.
وبلغت حصة محافظة المهرة 320 أضحية تستهدف فئات النازحين، وذوي الإعاقة ومرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة والأسر الفقيرة من المجتمع المضيف.
وينفذ مشروع الأضاحي للعام 1444هـ في أربع محافظات هي عدن ومأرب وحضرموت والمهرة بعدد 1820 أضحية ويستفيد منه 3640 أسرة.
يأتي هذا المشرو ع في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بمركز الملك سلمان لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن في مختلف القطاعات والمجالات الإنسانية
حضر التدشين الاستاذ سالم احمد السقاف منسق الإغاثة بفرع مركز الملك سلمان بالمهرة والاستاذ سالم سويلم سالم نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.
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