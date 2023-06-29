شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-6-2023 مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-6-2023 مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في بنك بلوم عرضت فروع بلوم سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني وصل سعر الريال السعودي أمان الجنيه ببنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وصل سعر الريال السعودي اليوم بفروع البنك المصري الخليجي أمام العملة المحلية، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي داخل فروع البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال السعودي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع. سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي وصل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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