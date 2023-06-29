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سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس ثاني ايام عيد الاضحى 29 يونيو 2023

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس ثاني ايام عيد الاضحى 29 يونيو 2023

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 يونيو 2023 انخفاضًا طفيفًا بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

أسعار الذهب اليوم الخميس وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2628 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2409 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1533 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 يونيو 2023
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 2628 جنيهًا 2600 جنيه
عيار 22 2409 جنيهات 2383 جنيها
عيار 21 2300 جنيه 2275 جنيها
عيار 18 1971 جنيها 1950 جنيها
عيار 14 1533 جنيها 1516 جنيها
عيار 12 1314 جنيها 1300 جنيه
عيار 9 985 جنيهًا 975 جنيهً

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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