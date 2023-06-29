شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس ثاني ايام عيد الاضحى 29 يونيو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس ثاني ايام عيد الاضحى 29 يونيو 2023

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 يونيو 2023 انخفاضًا طفيفًا بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

أسعار الذهب اليوم الخميس وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2628 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2409 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1533 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه.