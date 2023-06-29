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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس ثاني ايام عيد الاضحى 29 يونيو 2023
سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 يونيو 2023 انخفاضًا طفيفًا بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.
أسعار الذهب اليوم الخميس وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.
بقية التفاصيل في الاسفل
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2628 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2409 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1533 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه.
|سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 يونيو 2023
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|2628 جنيهًا
|2600 جنيه
|عيار 22
|2409 جنيهات
|2383 جنيها
|عيار 21
|2300 جنيه
|2275 جنيها
|عيار 18
|1971 جنيها
|1950 جنيها
|عيار 14
|1533 جنيها
|1516 جنيها
|عيار 12
|1314 جنيها
|1300 جنيه
|عيار 9
|985 جنيهًا
|975 جنيهً
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