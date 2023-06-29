شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على سكن مجاني في السعودية 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - للحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي من بين المبادرات التي أطلقتها المملكة والتي تتبع التضامن الاجتماعي للأسر محدودة الدخل والغير قادرة على شراء سكن خاص بها، لهذا تعرف معنا على تفاصيل الحصول على سكن مجاني من وزارة التضامن الاجتماعي لكل الفئات المستحقة وشروط الحصول على سكن مجاني.

يسأل الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن كيفية الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الشقق السكنية التي يوفرها برنامج التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

بقية التفاصيل في الاسفل

سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي السعودية

يتم تسجيل الدخول على بوابة سكني من هنا

نضغط على تسجيل الدخول ونكتب رقم الهوية حتى يتم تسجيل الدخول.

بعدها يتم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ثم يتم الدخول بشكل مباشر إلى رابط التقديم على برنامج سكني.

تملئ كافة البيانات المطلوبة في الأماكن والحقوق المخصصة لها.

بعدها نضغط على كلمة إرسال قبل الموافقة على الشروط والأحكام.

يتم إرسال الطلب وننتظر حتى تأتي رسالة تفيد بأنه تم إرسال الطلب بنجاح.

بعدها تقوم الجهة المتخصصة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء البيانات المكتوبة بطريقة صحيحة ويتم الرد بالقبول أو الرفض.

في حالة قبول الطلب فإن الاسم سوف يظهر في قائمة الأسماء الأسر المستحقة للدعم السكني.



طرق الاستفادة من الدعم السكني

يمكن التقديم والاستفادة من الدعم السكني المقدم من الضمان الاجتماعي من خلال الطرق الآتية:

التسجيل في برنامج سكني.

التقديم مع المستشارة العقاري وتحديد التمويل.

التواصل مع الممول وإجراء توقيع على العقود النهائية.

شروط الإسكان التنموي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على الدعم السكني وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم على أراضي المملكة بشكل دائم.

كما يجب أن يكون المتقدم أكبر من 25 عام وأقل من 60 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم لم يحصل على دعم سكني في السابق من وزارة الإسكان السعودي.



يجب أن تكون الأسرة مقيدة في برنامج التضامن الاجتماعي.

أيضا يجب أن يكون المواطن من محدودي الدخل.