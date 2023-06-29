شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعرف أن المرأة تحبك بصدق؟.. شاهد : أخصائية سعودية نفسية تجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متى تعرف أن المرأة تحبك بصدق؟.. شاهد : أخصائية سعودية نفسية تجيب

كشفت صانعة محتوى وأخصائية نفسية على "تيك توك" تدعى، العنود الحميد، عن علامات إذا ظهرت على المرأة في تعاملها مع الرجل، فإنه تحبه بصدق.

وقالت "الحميد" في مقطع شاركته، عبر التطبيق، "جاءني سؤال على الخاص ، متى تعرف إن المرأة تحبك بصدق؟"



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وبينت "الحميد": "المرأة تحب بصدق إذا تزعل منك على أتفه الأسباب، إذا تجادلك في كل شي، إذا تغار عليك من كل شيء، إذا تنكد عليك حياتك، وتنكد على أم اللي جابتك، اعرف أنها تموت على دباديبك".

واردفت: "إذا كانت تعبانة بدها تنام، نعسانة وتسأل عليك وتنام على الخط، وكل دقيقة تدق عليك، اعرف أنها تموت عليك".