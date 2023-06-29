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عدن - ياسمين التهامي - استدرجته لهذاالأمروقامت ب ابتزازه..قصة يشيب لها الرأس لشاب سعودي يقع ضحية لفتاةوالنهاية صادمة

كشف شاب قصة تعاطيه المخدرات بسبب الفتيات، قائلا: "للأسف اللي طيحني في المخدرات البنات، خلوني أدمن". وأوضح ريان خلال حديثه مع برنامج طريق النجاة المُذاع على القناة السعودية:" أول مرة تعاطيت كنا طالعين حفلة وذهبنا إلى استراحة، شباب وبنات، وكلهم كانوا متعاطين، وكنت أنا اللي بينهم صاحي، وجعلوني أجرب، وبدأت بتناول حبة واحدة أعطتها لي بنت". بقية التفاصيل في الاسفل وأشار إلى أن فتاة عرضت عليه إحضار المخدرات له وتكون الوسيط بينه وبين البائع، وكانت تستلم من البائع وتعطيه المخدرات، لافتا إلى أنه أنفق راتبه كله على شراء المخدرات وباع سيارته لشراء المخدرات.

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