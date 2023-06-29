شكرا لبحثكم عن خبر صدمة مرتقبة لريال مدريد بشأن عقوبة فالفيردي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قررت إدارة ريال مدريد، الاستئناف ضد العقوبة المنتظرة ضد لاعب خط وسط الفريق الأول فيدي فالفيردي، بسبب الاعتداء على أليكس باينا لاعب فياريال، خلال الموسم المنتهي.

وقام فالفيردي بلكم باينا في شهر أبريل/نيسان الماضي، عقب مواجهة الفريقين.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قاضي التحقيقات يدرس توقيع عقوبة الإيقاف في 4 مباريات على فالفيردي.

وأضافت الصحيفة: "سيستأنف ريال مدريد على العقوبة، خلال 48 ساعة من قرار القاضي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوضع الحالي لا يبشر بأمر إيجابي يخص قبول استئناف ريال مدريد.

وذكرت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين في الليجا، وقال النجم الأوروجوياني للاعب فياريال "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

واتهمت التقارير، أليكس بينا بأنه قال لفالفيردي في مباراة الفريقين بكأس الملك يوم 19 يناير/كانون ثان الماضي "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد".