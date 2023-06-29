شكرا لقرائتكم خبر عن جديد...ناشطون سعوديون يتداولون فيديو قالوا انها قرية في اليمن تعود للسنافر !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جديد...ناشطون سعوديون يتداولون فيديو قالوا انها قرية في اليمن تعود للسنافر !!
: تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا انه يعود الى قرية في اليمن للسنافر .
ويظهر الفيديو قرية مبنية من الطين وداخلها منازل ومسجد بشكل مصغر وقال مصور الفيديو ان القرية قرية سنافر .
بقية التفاصيل في الاسفل
واوضح بعض التعليقات من النشطاء ان القرية المصغرة تعود الى مجسم يحاكي الزمن القديم , وانها ليست في اليمن بل في الاردن بحسب لهجة مصور
وان هذه القرية المجسمة ربما صنعها يد فنان او نحات .
و السنافر (جمع سنفور) و هي شخصيات خيالية صغيرة الحجم، زرقاء اللون، وتعيش في الغابة، ابتكرها الرسام البلجيكي بيير كوليفورد و أُلفت حول السنافر الكثير من أفلام الرسوم المتحركة لتعرض في التلفزيون. :
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