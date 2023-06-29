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عدن - ياسمين التهامي - مقيم في السعودية يحرج الوليدبن طلال ويرفض طلبه .. ماذا طلب الأمير؟؟ وما هي جنسية المقيم؟

رفض احد العاملين مبلغ مالي من الامير الوليد بن طلال وذلك اثناء تواجدة في احد مزارع احد اصدقائة حيث اعجب باليمني طليق اللسان اراد الوليد ان ينقله علي كفالتة مقابل مبلغ مالي وراتب كبير حيث رد علية بعفوية كبيرة بعد ان اشار الي ذلك وتعود القصة حينما قص صديقه ما فعلة عاملة (اليمني) اثناء الصلاة فحينما كان يؤدي صلاة الظهر اماماً ومعة عاملة اليمني وحينما بدا بالصلاة قال (استوو) فرد عليه عاملة اليمني وقال (كيف نستوي ياشيخ ومافي في المسجد الا انا وانت) فلم يستطع ان يتمالك نفسه ليصلي بسبب شدة الضحك التي اصابتة لما قالة هذا العامل.

استدعي الامير الوليد بن طلال هذا العامل الذي كان متواجداً في البيت في حينها واراد ان ينقلة الي كفالتة الا ان العامل اليمني رفض وكان السبب غريب فقد اوضح ان طفلة قد ولدته زوجته ولم يستطع السفر بسبب انشغال صاحب العمل ولم يسافر الا بعد ان اتم عاماً كاملاً وفي حالة تواجد مع الوليد بن طلال فلن يري طفلة في حياتة كاملة بسبب انشغلات الامير الوليد بن طلال.

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فبدأ الامير بالضحك ضحكاً شديداً الي ان دمعت عيناه ثم سألة في حالة ان كان سعيداً مع كفيلة, فقام العامل بهز راسة بعلامة القبول وانه موافق ولكن الاسرة تعيسة في بلادة لأنه لم يتمكن من ان يبني لهم منزلاً فامر الوليد بن طلال بمكافاة للعامل وقال ان نقص فاخبرني وان زاد فهو لك.

وتمكن هذا العامل من بناء منزلاً لأسرته وماينفك بان يدعوا للأمير الوليد بن طلال فصنائع المعروف تقي مصارع السوء.

يعد الامير بن طلال من اغني اغنياء العرب حيث تحصل علي درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال من الولايات المتحدة الامريكية حيث يهتم بالاستثمار في قطاعات استثمارية والتي من ضمنها الفنادق العالمية وقطاعات الاعلام والموسيقي والقطاعات التقنية فيما يعد من اهم فاعلي الخير في الوطن العربي لما يملكة من مؤسسات خيرية تمد يد العون الي المحتاجين في الوطن العربي وافريقيا والعالم اجمع.