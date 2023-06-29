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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:خمسينية سعودية تنفعل على متابعيها بسبب سخريتهم من قولها كلمة "ماما"..لن تصدق ماقالت

انفعلت صانعة المحتوى سميرة الغامدي، على متابعيها بسبب سخريتهم منها لترديدها كلمة "ماما" رغم أنها في سن الخمسين من عمرها. وخاطبت الغامدي هؤلاء بقولها: هل قلت لكم إني عمري 20 عاما، أو مازلت بيبي، أو في سن المراهقة، أو أشعرتكم بأني مازلت متصابية؟ وأبدت إندهاشها من كمية التعليقات التي تلقتها بسبب قولها: "أنا في المول مع ماما* وخاطبت منتقديها:" هذه مشكلتكم فأنا خمسينية وجدة وأقول ماما وبابا وأولادي أطول مني". واستكملت ردها:" شعري أبيض وأصبغه، وأعمل بوتكس وفيلر واضبط نفسي إيش يخصكم هو بس هرتلة وهرج بطلوا هيافة". وأضافت: أنا متصالحة مع نفسي وفرحانة بعمري وسعيدة به، ثم وجهت كلمة أخيرة: يا ريتكم عندما تصبحوا قدي تسوا ربع ما فعلته في حياتي. واختتمت حديثها بقولها: إذا عندكم مشاكل نفسية أصدقائي أطباء نفسيين مستعدة أجبلكم جلسات مجانية تحل عقد النقص التي تعانون منها، ثم طالبتهم بالبعد عنها. https://t.co/8VPZhUT7Rq بقية التفاصيل في الاسفل

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