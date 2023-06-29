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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. صاحب ورشة سعودي يحرق دفاتر ديون زبائنه ويسامحهم لوجه الله

فاجأ رجل أعمال "صاحب ورشة" ، زبائنه ومديونيه ، وقام بحرق جميع الدفاتر الخاصة بالمديونيات ، بالعشر أيام الأوائل والمباركة من شهر ذي الحجة قبل عيد الأضحى .

ووثق مقطع فيديو لحظة إشعال رجل الأعمال النار في الدفاتر الخاصة بالمطالبات من أعمال الورشة الخاصة به ، ,ويسامحهم لوجه الله .

وعلق على الفيديو :" هذه دفاتر الديون والمطالبات من أعمال الورشة لوجه الله ، جميع ما فيها من ديون ، ومن طلب سلف وغيره سواء قديم أو حديث . مرددا عبارة " مني حل وألف ظل" .

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