هدفت للقضايا على خلايا حوثية.. شرطة مأرب تصدر بيانًا توضحيًا بشأن مواجهات مفرق "حريب"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت شرطة محافظة مأرب، أن المواجهات التي جرت الأيام الماضية، في منطقة "مفرق حريب" بين مسلحين قبليين وبين قوات الأمن بالمحافظة، كانت تهدف للقبض على خلايا تتبع مليشيا الحوثي تقوم بزراعة عبوات ناسفة في أحد الخطوط الدولية بالمحافظة.

وقال بيان صادر عن شرطة مأرب، إن مليشيا الحوثي كثفت خلال الأشهر الماضية نشاطها الإرهابي على امتداد الخط الدولي ( مفرق حريب صافر - العبر من خلال زرع العبوات الناسفة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين والابرياء المسافرين.

وأضافت أن زرع عناصر حوثية للعبوات الناسفة استدعى من الأجهزة الأمنية القيام بإجراءات أمنية لملاحقة وضبط العناصر المتورطة في تنفيذ الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم ضبط العديد منهم وكان أخرها ضبط خلية إرهابية يوم الأربعاء الموافق 21-6- 2023 م ومن خلال التحقيقات أتضح أنهم على ارتباط مباشر بمليشيا الحوثي، ويتم تجنيدهم من قبل قيادات الحوثي لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد البيان بأنه وإستنادا إلى "نتائج التحقيقات مع عناصر الخلية الإرهابية، بالإضافة إلى عملية الرصد والمتابعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد قائد الخلية وبقية العناصر الإرهابية، والترتيب للقيام بعملية أمنية لضبطهم وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 23-6-2023م".

وأوضح البيان أنه و "أثناء الانتشار الأمني وتطويق المنطقة التي يتواجد فيها قائد الخلية الإرهابية واستحداث نقطة أمنية لضمان عدم فرارهم عَبَر الراحل حسن مبارك طالب عقار من نقطة التفتيش المستحدثة، وطلب منه أفراد النقطة اثبات هويته كإجراء روتيني أمني يضمن عدم هروب عناصر الخلية، إلا أنه امتنع ورفض التعاون مما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين أفراد النقطة تطورت إلى اشتباك مسلح، نتج عنه إصابة ثلاثة جنود من أفراد النقطة والسائق حسن عقار".

وأكدت شرطة مأرب، أنه وفور وقوع الحادثة قامت الأجهزة الأمنية بواجبها الإنساني واسعاف جميع المصابين، لافتة إلى أن العقلاء تدخلوا لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع لفترة قصيرة قبل ان تتفاجأ قوات الأمن بعودة مجاميع تطلق النار بكثافة وبمختلف أنواع الأسلحة باتجاههم.

وأشارت إلى أنه صدرت توجيهات أمنية بضبط النفس والامتناع عن الرد على مصادر النيران الذي استمر على النقطة الأمنية لفترة زمنية مراعاة لأهل المنطقة حتى تطور الوضع إلى محاولة اقتحام النقطة والمواقع، مما أضطر القوات الأمنية للرد بصورة محدودة للدفاع عن النفس وحماية مواقعهم.

وأكد البيان أنه و "من خلال المعلومات المؤكدة ان العناصر الإرهابية المطلوبة أمنياً تدخلت مباشرة اثناء الاشتباكات وقامت باستهداف الطرفين لتحقيق ما ربها وأهدافها الاجرامية، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من رفقاء السلاح من الجانبين".

وعبرت الأجهزة الأمنية عن أسفها لهذه الحادثة الأليمة وما نتج عنها، مهيبة بجميع المواطنين ضرورة التعاطي بإيجابية كاملة مع الإجراءات الأمنية لما في ذلك من اسهام لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين والنازحين وكشف عناصر وخلايا جماعة الحوثي.

ودعت شرطة مأرب، إلى تحري الحقيقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب التي يروج لها الحوثيون ويهدفون من خلالها إلى إحداث شرخ بين المجتمع والأجهزة الأمنية.