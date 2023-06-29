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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. بيع ريال سعودي نادر صدر في عهد الملك عبدالله في مزاد بمبلغ مفاجئ

وثق مقطع فيديو لحظة بيع ريال ورقي نادر صدر في عهد الملك عبدالله بقيمة 1900 ريال. وقال المزايد أن هذا الريال نادر صدر في عهد الملك عبدالله ولم يصدر منه غير 20 ألف فقط بتوقيع الخليفي . بقية التفاصيل في الاسفل وتابع قائلا: ريال نادر والنادر يستاهل وتم إنهاء المزاد على سعر 1900 ريال. https://t.co/tGwYUQC1N8

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